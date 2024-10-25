Комитет Госдумы поддержал правила возврата платы за обращение к финуполномоченному

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который позволяет вернуть плату за рассмотрение дел финансовым уполномоченным, сказано в заключении комитета.

Законопроект № 709894-8 в сентябре внесло в парламент правительство.

По действующему законодательству, принятие и рассмотрение обращений финансовым уполномоченным ведется бесплатно. Исключение - обращения лиц, которым права требования к финансовой организации были уступлены - 15 тысяч рублей за каждое обращение. Согласно поправкам, если заявитель отзовет свое обращение до того, как оно будет рассмотрено финансовым уполномоченным, то плата будет полностью возвращена. При этом, если финансовый уполномоченный уже приступил к рассмотрению дела и принял решение о прекращении рассмотрения обращения, то плата не возвращается. Финансовый уполномоченный может прекратить рассмотрение, если не были представлены соответствующие документы или поступило заявление об отказе от требований.

"По мнению комитета, законопроект устраняет имеющийся пробел в законодательстве и стимулирует граждан самостоятельно подавать обращения финансовому уполномоченному, что в свою очередь послужит сдерживающим фактором для предпринимательской деятельности по скупке прав требований у потребителей финансовых услуг", - говорится в заключении комитета.

Как сказано пояснительной записке, принятие законопроекта позволит исключить спорные ситуации с требованием возврата внесенной платы, создаст ясные правила для всех участников процесса, а также будет мотивировать граждан подавать обращения самостоятельно, не уступая свои права другим.

У Счетной палаты нет замечаний и предложений по законопроекту, Банк России поддерживает законопроект.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. В первом чтении его могут рассмотреть 19 ноября.