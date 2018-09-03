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Экономика

Вступил в силу закон о финансовом омбудсмене

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" вступил в силу с 3 сентября 2018 года. Первыми под действие закона подпадут страховые организации, в частности, специализирующиеся на ОСАГО.

Соответствующий документ был размещен на сайте Кремля в начале июня и вступил в действие с сегодняшнего дня.

Институт финансового омбудсмена предполагает его посредничество в деле рассмотрения споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями, споры должны быть связаны с имущественными требованиями к финансовым организациям. Предполагается, что под действие закона подпадут банки, страховые организации, микрофинансовые компании. Банк России будет вести специальный реестр финансовых организаций, обязанных взаимодействовать с финансовым уполномоченным.

Законом закрепляется независимость финансового уполномоченного при осуществлении своих полномочий от федеральных и региональных органов госвласти, ЦБ РФ и иных организаций и должностных лиц.

Главный финансовый уполномоченный будет назначаться советом директоров ЦБ по представлению председателя ЦБ сроком на 5 лет. Данная кандидатура должна быть согласована с президентом РФ. Одно и то же лицо может быть назначено на должность главного финансового уполномоченного не более трех раз подряд.

Совет директоров ЦБ РФ 24 августа назначил главным финансовым омбудсменом экс-советника председателя Банка России Юрия Воронина.

Финансовые уполномоченные по направлениям финансовых услуг назначаются советом директоров ЦБ по предложению главного финансового уполномоченного сроком на 5 лет и могут быть назначены на ту же должность не более трех раз подряд.

Также планируется создание совета службы финансового уполномоченного. В совет войдут от Банка России 5 представителей, от правительства РФ - 3, от СРО в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации, - 1, от ассоциаций (союзов) кредитных организаций - 2, от иных СРО в сфере финансового рынка - 2; от экспертного совета службы - 1, а также главный финансовый уполномоченный.

Обеспечение деятельности финансового уполномоченного будет осуществлять специальная служба, являющаяся автономной некоммерческой организацией, учрежденной ЦБ. Для финансирования деятельности финансового уполномоченного будет создан фонд, его источник финансирования - имущественные взносы ЦБ; взносы финансовых организаций; доходы, получаемые службой обеспечения деятельности финансового уполномоченного от размещения и инвестирования средств на финансовом рынке; плата за рассмотрение финансовым уполномоченным обращений третьих лиц, которым уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации.

Финансовый уполномоченный рассматривает обращения в отношении финансовых организаций, если размер требований потребителя финансовых услуг о взыскании денежных сумм не превышает 500 тыс. рублей либо если требования потребителя финансовых услуг вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения, если со дня, когда потребитель финансовых услуг узнал или должен был узнать о нарушении своего права, прошло не более трех лет.

Предусматривается поэтапное вступление закона в силу. Первыми под действие закона о финансовом омбудсмене подпадут страховые организации, с 1 января 2020 года - микрофинансовые организации, с 2021 года - кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды.

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Теги: Юрий Воронин

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