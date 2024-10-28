С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ не осведомлен о планах очередного раунда продажи части госпакета его акций: Минфин, курирующий приватизацию, этот вопрос на уровень руководства кредитной организации не выносил, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Таким образом он прокомментировал информацию о возможной продаже акций ВТБ через SPO или стратегическому инвестору. На прошлой неделе издание Frank Media со ссылкой на источники сообщило, что ВТБ может стать одной из 30 госкомпаний, акции которых будут проданы правительством.

Отвечая на вопрос, обсуждает ли ВТБ предметно с Минфином приватизацию пакета акций и будет ли это обсуждение выноситься на правление, Пьянов заявил: "Краткий ответ – нет. На данном этапе, если у Минфина и есть какие-то ожидания от менеджмента и от эмитента ПАО "Банк ВТБ", то они пока не приняли форму формального поручения, директивы или требования вынести что-то на набсовет. До нас таких указаний не доходило", - сказал Пьянов.

В конце 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о направленных в правительство предложениях по снижению доли государства в ряде крупных компаний – примерно 30 позиций стоимостью "сотни миллиардов" рублей. Этот список был не публичен, источники "Интерфакса" говорили, что предложенный Минфином план был очень амбициозным и традиционно вызвал категорические возражения профильных ведомств.

"Сейчас государству нужны деньги для развития экономики. Их можно либо на рынке брать под высокий процент, либо продать активы и вкладывать средства в развитие новых технологий, получая таким образом новые активы, или поддержку критически важных для страны отраслей", - говорил Силуанов в интервью "Интерфаксу" в апреле 2024 года.

"Потенциально там большие деньги, это ключевые компании, где можно было бы снизить долю государства до уровня не менее контрольного пакета", - заявил тогда министр, отметив, что предложения Минфина по-прежнему "тяжело обсуждаются".

В середине октября замминистра финансов Алексей Моисеев говорил журналистам, что РФ не планирует снижать долю ниже контрольной в крупных государственных компаниях и банках. При этом Минфин рассчитывает, что до 2030 года первичное и вторичное размещение акций проведут порядка 10 госкомпаний.

В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 года, тогда банк привлек на рынке в капитал 94 млрд рублей, но имена якорных инвесторов не раскрывались из-за угрозы санкций.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.