Костин заявил, что сейчас не самое хорошее время для приватизации ВТБ

Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ позитивно относится к своей приватизации, но сейчас не самое хорошее время для этого, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!"

"У Стругацких был неразменный пятак, а у нас - неприватизировавшийся ВТБ. Сейчас не самое хорошее время, честно говоря, хотя что такое не самое хорошее время? У нас, действительно, были планы (...) Мы не против, если государство решит - мы проведем. По какой цене в конце концов (продавать - ИФ) - это дело государства. Мы позитивно всегда на приватизацию смотрим", - заявил Костин.

Отвечая на вопрос о возможных сроках очередного раунда приватизации, он заявил, что не видел планы правительства. "Пакет не наш, правительство имеет право продать, когда хочет", - заявил Костин.

В интервью телеканалу РБК Костин говорил, что правительство вряд ли захочет полностью утратить контроль над банком. "В какой форме это делать - "золотые" акции, какие-то еще варианты, это от них зависит. Точно можно приватизировать 10%, которые между 50% и 61%, который сейчас у нас", - говорил он.

В конце 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о направленных в правительство предложениях по снижению доли государства в ряде крупных компаний - примерно 30 позиций стоимостью "сотни миллиардов" рублей. Этот список был не публичен, источники "Интерфакса" говорили, что предложенный Минфином план был очень амбициозным и традиционно вызвал категорические возражения профильных ведомств.

В середине октября замминистра финансов Алексей Моисеев говорил журналистам, что РФ не планирует снижать долю ниже контрольной в крупных государственных компаниях и банках. При этом Минфин рассчитывает, что до 2030 года первичное и вторичное размещение акций проведут порядка 10 госкомпаний.

В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 года, тогда банк привлек на рынке в капитал 94 млрд рублей, но имена якорных инвесторов не раскрывались из-за угрозы санкций.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.