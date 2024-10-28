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"Норникель" в III квартале увеличил выпуск никеля на 3% г/г, меди - на 7%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в третьем квартале 2024 года выпустил 55,8 тысячи тонн никеля, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

За девять месяцев 2024 года производство никеля практически не изменилось относительно аналогичного периода прошлого года и составило более 146 тысяч тонн.

Производство меди за квартал выросло г/г на 7%, до 107,5 тысячи тонн.

По итогам девяти месяцев "Норникель", включая Забайкальский дивизион, увеличил производство меди на 7%, до 326 тысяч тонн из-за эффекта низкой базы прошлого года. В том числе, Забайкальский дивизион выпустил 52 тысячи тонн в концентрате, на уровне 2023 года.

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Норникель
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