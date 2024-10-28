"Норникель" в III квартале увеличил выпуск палладия на 2% г/г, платины - на 3%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в третьем квартале 2024 года выпустил 676 тысяч унций палладия, что на 2% выше уровня годичной давности, сообщила компания.

Производство платины за квартал выросло на 3% г/г, до 165 тысяч унций.

К предыдущему периоду выпуск платиноидов "Норникелем" снизился на 16% по причине капитального ремонта печи на Надеждинском металлургическом заводе. Металлы платиновой группы имеют более длинный цикл производства от добычи до готовой продукции по сравнению с цветными металлами.

По итогам девяти месяцев 2024 года производство металлов платиновой группы практически не изменилось относительно прошлого года: 2,156 млн унций (рост на 1% г/г) палладия и 521 тысяча унций (падение на 1% г/г) платины.

Рост выпуска палладия за 9 месяцев связан с мерами по повышению производственной эффективности и увеличению добычи руды.