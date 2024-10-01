Boeing задумался о размещении новых акций на сумму не менее $10 млрд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Boeing Co. рассматривает возможность привлечения по крайней мере $10 млрд за счет размещения новых акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компании необходимы средства для пополнения резервов, истощенных в том числе и забастовкой сотрудников.

По словам источников агентства, компания изучает различные варианты вместе с консультантами. Привлечение капитала вряд ли произойдет в ближайший месяц, если Boeing сможет положить конец забастовке, поскольку компания хочет иметь четкое представление о финансовых потерях, понесенных в результате протеста 33 тысяч сотрудников, отмечают собеседники Bloomberg.

Окончательного решения о привлечении капитала, по их словам, компания не приняла.

Boeing очень важно улучшить свое финансовое положение, чтобы удержать рейтинг инвестиционной категории. Компания находится в одном шаге от понижения рейтингов до спекулятивного уровня, которое приведет к существенному увеличению ее затрат на обслуживание долга, составляющего $58 млрд. Забастовка, длящаяся уже третью неделю, усугубила проблемы Boeing, вызванные январским инцидентом с ее самолетом, вынудившим компанию замедлить производство лайнеров 737 Max.

С начала 2024 года капитализация Boeing упала на 41,7%.

Накануне Boeing сообщил о получении контрактов от Министерства обороны США на общую сумму $8,46 млрд.