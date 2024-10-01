Поиск

Boeing задумался о размещении новых акций на сумму не менее $10 млрд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Boeing Co. рассматривает возможность привлечения по крайней мере $10 млрд за счет размещения новых акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компании необходимы средства для пополнения резервов, истощенных в том числе и забастовкой сотрудников.

По словам источников агентства, компания изучает различные варианты вместе с консультантами. Привлечение капитала вряд ли произойдет в ближайший месяц, если Boeing сможет положить конец забастовке, поскольку компания хочет иметь четкое представление о финансовых потерях, понесенных в результате протеста 33 тысяч сотрудников, отмечают собеседники Bloomberg.

Окончательного решения о привлечении капитала, по их словам, компания не приняла.

Boeing очень важно улучшить свое финансовое положение, чтобы удержать рейтинг инвестиционной категории. Компания находится в одном шаге от понижения рейтингов до спекулятивного уровня, которое приведет к существенному увеличению ее затрат на обслуживание долга, составляющего $58 млрд. Забастовка, длящаяся уже третью неделю, усугубила проблемы Boeing, вызванные январским инцидентом с ее самолетом, вынудившим компанию замедлить производство лайнеров 737 Max.

С начала 2024 года капитализация Boeing упала на 41,7%.

Накануне Boeing сообщил о получении контрактов от Министерства обороны США на общую сумму $8,46 млрд.

Boeing США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ выявил практики некорректного расчета банками полной стоимости кредита по картам

ЦБ выявил практики некорректного расчета банками полной стоимости кредита по картам

Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов с российской ОС

Литва денонсировала соглашения с Россией и Белоруссией о защите инвестиций

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 6,3%

Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ

Wildberries и группа Russ завершили объединение

Wildberries и группа Russ завершили объединение

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 г.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 г.

В ЦБ РФ заявили о "неожиданных моментах" в проекте федерального бюджета

Проект трехлетнего бюджета внесен в Госдуму. Обобщение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });