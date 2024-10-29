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Безработица в Японии в сентябре снизилась до 2,4%, минимума с января

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в сентябре снизилась до минимальных с января 2,4%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны.

В августе она составляла 2,5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этом уровне, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в сентябре сократилось на 40 тыс. и составило минимальные за 20 месяцев 1,68 млн человек. Количество занятых уменьшилось на 90 тыс. - до 67,82 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в минувшем месяце приходилось 124 открытые вакансии по сравнению со 123 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Япония
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