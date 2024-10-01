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В Японии в августе безработица снизилась до 2,5%

Число занятых обновило рекорд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Японии в августе 2024 года безработица снизилась до 2,5%, говорится в отчете Министерства внутренних дел и связи страны.

В июле она составляла максимальные за 11 месяцев 2,7%. Аналитики прогнозировали ее снижение до 2,6%, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в августе сократилось на 150 тысяч и составило минимальные за семь месяцев 1,72 млн человек. Количество занятых увеличилось на 250 тысяч - до рекордных 67,91 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в августе приходилось 123 открытых вакансий по сравнению со 124 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Япония МВД
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