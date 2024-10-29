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РФ видит перспективы сотрудничества с Танзанией в СПГ и трубопроводных проектах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия считает перспективным сотрудничество с Танзанией в области энергетики, готова наращивать поставки СПГ, природного газа, реализовывать трубопроводные проекты, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе межправкомиссии двух стран во вторник в Танзании.

"Готовы наращивать экспорт сельхозтехники, стройматериалов, фармацевтической продукции, природного газа, СПГ", - сказал он.

"Перспективным считаем взаимодействие в области энергетики. Знаем о заинтересованности танзанийской стороны в экспорте газа, СПГ. Кроме того, наши компании готовы работать в сфере добычи углеводородов, реализации крупных трубопроводных проектов. Один из наших нефтегазовых институтов, который занимается вопросами стандартизации и оценки соответствия нефтегазового оборудования, заинтересован в сотрудничестве с танзанийской государственной нефтегазовой компанией", - заявил министр.

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Решетников также сообщил, что, "с учетом темпов роста потребления электроэнергии в Танзании и задач по вводу новых генерирующих мощностей, готовы строить ветроэлектростанции, объекты солнечной генерации любой мощности и сложности".

"Учитывая, что Танзания расположена на берегу Индийского океана и является членом региональных интеграционных объединений, ваша страна может стать единым "окном" для входа российской продукции на рынок Восточной Африки. Аналогичную роль для ваших экспортеров на рынках Евразийского экономического союза может играть Россия", - сказал Решетников

Еще один приоритет, по его словам, - сельское хозяйство.

"Для поддержания активных темпов развития АПК в Танзании нужны новые технологии, удобрения, производства кормов для животных. Наши компании готовы их поставлять, сотрудничать в области организации рационального использования удобрений для растений, обучать лучшим агрономическим практикам. И инвестировать в совместные проекты по выращиванию продукции для последующих поставок в Россию и третьи страны", - сказал Решетников.

"Рассчитываем, что сможем активизировать сотрудничество между органами ветеринарного и фитосанитарного надзора. Российские предприятия готовы поставлять животноводческую продукцию. Предоставили танзанийской стороне перечень таких компаний, просим как можно быстрее согласовать им разрешения на поставки", - отметил он.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ Танзания СПГ
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