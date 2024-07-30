BP увеличила скорректированную прибыль во II квартале и повысила дивиденды

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Британская BP Plc зафиксировала чистый убыток во втором квартале 2024 года, однако увеличила скорректированную прибыль и повысила размер дивидендов.

Как сообщается в пресс-релизе, чистый убыток в апреле-июне составил $129 млн против прибыли в размере $1,79 млрд за тот же период годом ранее. Показатель включает в себя списания на сумму $1,5 млрд, в том числе связанные с сокращением производства на НПЗ в Гельзенкирхене.

Тем временем скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли, но без учета разовых факторов) увеличилась до $2,76 млрд с $2,59 млрд за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предусматривал этот показатель в размере $2,54 млрд.

BP увеличила квартальные дивиденды на 10% до 8 центов на акцию с 7,27 цента, а также анонсировала намерение выкупить собственные акции на $1,75 млрд в третьем квартале, как и во втором.

Операционный денежный поток в прошлом квартале составил $8,1 млрд, капзатраты – $3,69 млрд. BP сохранила оценку капзатрат в 2024 и 2025 годах на уровне около $16 млрд.

Чистый долг компании на конец июня составлял $22,61 млрд с $23,66 млрд годом ранее.

С начала текущего года капитализация BP снизилась на 2,8% до 74,1 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 7,2%.