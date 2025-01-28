Оператор круизов Royal Caribbean удвоил квартальную чистую прибыль

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский оператор круизов Royal Caribbean Cruises в четвертом квартале 2024 года удвоил чистую прибыль, скорректированная прибыль оказалась лучше прогноза, а выручка совпала с ним.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $553 млн, или $1,06 в расчете на акцию, по сравнению с $278 млн, или $1,06 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до $1,63 с $1,25 на бумагу.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,50 на акцию. При этом данный показатель превзошел ожидания по итогам одиннадцатого квартала подряд, отмечает MarketWatch.

Выручка Royal Caribbean в отчетный период увеличилась на 12,9% и достигла $3,76 млрд. Доходы от продажи билетов повысились на 13,7% (до $2,6 млрд), от продаж товаров и услуг на борту - на 11,1% (до $1,2 млрд).

Компания ожидает, что скорректированная прибыль за 2025 год будет в диапазоне $14,35-14,65 на бумагу. Эксперты прогнозируют $14,45.

Капитализация Royal Caribbean за последние три месяца выросла на 12,7% (до $63,7 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 3,1%.