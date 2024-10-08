Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в сентябре увеличилась до 72% с 55,5%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские банки в сентябре увеличили свое участие на первичном рынке госдолга после его сокращения в августе, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В сентябре системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце увеличили свою долю покупок на аукционах до 72% с 55,5% в августе. В июле она составляла 91,8%, в июне - 81,5%, в мае - 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).

Прочие банки в сентябре увеличили свою долю на аукционах до 22,7% с 19,6%. Некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления, напротив, сократили свое участие до 4,3% с 21,4%.

С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО выросли до 146,3 млрд рублей с 93,2 млрд рублей в августе. По-прежнему основной объем покупок пришелся на флоатеры - 137,7 млрд рублей, объем продаж этих бумаг крупными банками на вторичном рынке составил 5,1 млрд рублей. ОФЗ-ПД они приобрели на аукционе на 22,6 млрд рублей, продали на вторичных биржевых торгах на 8,9 млрд рублей.

На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы - 10 млрд рублей (в августе - 16,6 млрд рублей). НФО за счет собственных средств в сентябре купили ОФЗ на 1,1 млрд рублей, объем стал минимальным в 2024 году. Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в сентябре увеличился до 15,5 млрд рублей с 14,8 млрд рублей в августе.

На вторичном биржевом рынке продажи продолжают совершать СЗКО, однако объем их нетто-продаж сократился до 14 млрд рублей с 27,7 млрд рублей.

Объем размещения ОФЗ на аукционах в сентябре увеличился до 243,1 млрд рублей по номиналу с 236,4 млрд рублей месяцем ранее и составил 16,2% от плана на третий квартал. Суммарно в третьем квартале Минфин выполнил план на 45,1%.