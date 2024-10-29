Эксперты предложили перерасчет базы акциза на вейпы для получения бюджетом 150 млрд руб.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Союз предприятий индустрии никотинсодержащих изделий (СПИНИ) предлагает рассчитывать ставку акциза на вейпы по аналогичной схеме с акцизом на алкоголь, где учитывается доля этилового спирта, то есть в зависимости от доли никотина. Такой подход позволит получить дополнительные доходы в бюджет РФ в размере 50 млрд рублей в 2025 году и более 100 млрд рублей в 2026 году, сообщается в пресс-релизе союза.

"Текущая ставка акциза де-факто является запретительной, а объем сборов с начала года колеблется возле нуля. Это потому, что не учитывается доля никотина в 1 миллилитре жидкости. С 2021 года его предельное содержание было снижено в пять раз: с 10% до 2% на 100 мг, хотя сам акциз вырос с 2017 года в 4,2 раза до 42 рублей за 1 миллилитр никотинсодержащей жидкости", - заявил член правления СПИНИ Владимир Мишеловин, процитированный в пресс-релизе.

Таким образом, по его словам, эффективная ставка с момента начала взимания акциза выросла в 21 раз, а 95-98% рынка вейпов оказалось в серой зоне. Сегодня Россия кратно опережает любую страну в мире по акцизному налогообложению вейпов, в том числе акциз на них в разы больше внутренней ставки акциза на традиционные сигареты или нагреваемый табак, который по техрегламенту относится к одной категории с жидкостями для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), отметил он.

По оценке СПИНИ, стоимость нелегальной продукции на российском рынке сегодня составляет около 150 рублей, легальной - 1620 рублей, где 1260 рублей занимает акциз и еще 270 рублей приходится на НДС.

Перерасчет ставки акциза с учетом установленной законом концентрации никотина в жидкости для ЭСДН, а также международного опыта в части акцизного регулирования табачной и никотинсодержащей продукции, позволит обелить рынок вейпов как минимум на 85%, считают в союзе.

"По нашим прогнозам, это даст до 50 млрд рублей акцизных сборов (без учета НДС и других налогов из-за обеления рынка) в следующем году и более 100 млрд в 2026 году. В контексте госдоходов это позволит сократить планируемый дефицит бюджета в 2025 году примерно на 4,3%, в 2026 году - на 4,6%", - считает Мишеловин.

Кроме того, существенное обеление рынка даст возможность государству контролировать запрет продаж несовершеннолетним и обеспечить совершеннолетних курильщиков качественной продукцией.

По оценкам СПИНИ, российский рынок потребляет около 6,5 млрд миллилитров жидкости для ЭСДН в год. По данным ВЦИОМ, приведенным в пресс-релизе, общее количество совершеннолетних потребителей вейпов составляет 10,5 млн человек, или 9% взрослого населения страны.

"Мы говорим о значительной части населения, которая хочет иметь альтернативу курению традиционных сигарет, покупать легальную качественную продукцию. Вместо этого мы видим демонизацию вейпов в информационном поле, что не имеет никакого отношения к легальной продукции, помогающей снизить вред от курения. Легальный бизнес соблюдает закон - в том числе платит налоги, не продает вейпы детям, не продает вейпы, которые взрываются или содержат отравляющие вещества", - отметил Мишеловин.

Как сообщалось, весной этого года в Госдуму был внесен законопроект о запрете оборота вейпов в РФ, но он был направлен на доработку. Выступая на форуме "Биопром" в начале октября этого года глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним в РФ не работает полноценно, что приводит к широкому распространению употребления вейпов среди подростков. Одним из вариантов преодоления этого, по его словам, могло бы стать введение полного запрета на оборот этого вида продукции по примеру некоторых стран ЕАЭС (Казахстана и Киргизии).