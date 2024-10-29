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В Думу внесли поправки о штрафах за нарушение лицензионных требований при обороте табака

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало депутатский законопроект, который вводит административную ответственность за несоблюдение лицензионных требований в сфере производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

Законопроект № 754053-8 опубликован в думской базе вместе с положительным отзывом правительства.

В пояснительной записке к нему говорится, что речь идет о нарушениях, предусмотренных статьей 6 закона о регулировании производства и оборота табачной продукции и никотина. Статья вступила в силу 1 марта 2024 года. Она, в частности, запрещает оборот табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки и внесения информации в систему мониторинга; розничную продажу никотинового сырья; розничную продажу сырья и табачных изделий без упаковки; продажу сырья лицам без лицензии. Оборот продукции возможен только при наличии электронного документа, подтверждающего его легальность (формат был утвержден ФНС в конце декабря 2023 года).

Физическим лицам разрешается перемещение ограниченного количества немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции.

Как сказано во внесенном законопроекте, несоблюдение этих запретов влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией изделий, на юридических лиц - в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией изделий, продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов или иных предметов, использованных для производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

ФНС Госдума Правительство
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