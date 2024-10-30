УК сети клиник "Мать и дитя" не исключает еще одной выплаты дивидендов в 2024 г.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ") допускает еще одну, уже третью, выплату дивидендов в 2024 году, заявил генеральный директор компании Марк Курцер.

"В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года", - приводятся слова Курцера в сообщении компании.

Ранее в этом году МДМГ уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей. Помимо этого, компания выплатила дивиденды за I полугодие из расчета 22 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Дивидендная политика МДМГ предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании отчетности по РСБУ или МСФО. Отчетность, в соответствии с которой будет определен размер дивидендов, выбирается решением совета директоров. Выплата дивидендов обусловлена уровнем долга (соотношение чистый долг/EBITDA должно быть не более 3х).

Согласно документу, выплата любых дивидендов будет зависеть от размера чистой прибыли (в том числе накопленной), ограничений по существующим соглашениям, имеющегося денежного потока, дивидендов от дочерних компаний, потребностей МДМГ в капзатратах, а также условий рынка капитала, целей развития группы и иных связанных с потребностями в финансировании компании вопросов.

Выплата дивидендов должна производиться не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

Ранее Курцер говорил, что менеджмент будет предлагать направлять на дивидендные выплаты по 60-75% чистой прибыли в зависимости от потребности в капзатратах.