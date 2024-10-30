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УК сети клиник "Мать и дитя" не исключает еще одной выплаты дивидендов в 2024 г.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ") допускает еще одну, уже третью, выплату дивидендов в 2024 году, заявил генеральный директор компании Марк Курцер.

"В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года", - приводятся слова Курцера в сообщении компании.

Ранее в этом году МДМГ уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей. Помимо этого, компания выплатила дивиденды за I полугодие из расчета 22 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Дивидендная политика МДМГ предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании отчетности по РСБУ или МСФО. Отчетность, в соответствии с которой будет определен размер дивидендов, выбирается решением совета директоров. Выплата дивидендов обусловлена уровнем долга (соотношение чистый долг/EBITDA должно быть не более 3х).

ЭкономикаМДМГ в 2024 году вернется к выплате дивидендов дважды в годЧитать подробнее

Согласно документу, выплата любых дивидендов будет зависеть от размера чистой прибыли (в том числе накопленной), ограничений по существующим соглашениям, имеющегося денежного потока, дивидендов от дочерних компаний, потребностей МДМГ в капзатратах, а также условий рынка капитала, целей развития группы и иных связанных с потребностями в финансировании компании вопросов.

Выплата дивидендов должна производиться не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

Ранее Курцер говорил, что менеджмент будет предлагать направлять на дивидендные выплаты по 60-75% чистой прибыли в зависимости от потребности в капзатратах.

Мать и дитя МДМГ
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