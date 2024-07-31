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МДМГ в 2024 году вернется к выплате дивидендов дважды в год

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") планирует в 2024 году вернуться к выплате дивидендов дважды в год, сообщил через пресс-службу гендиректор компании Марк Курцер.

Совет директоров МДМГ в июне утвердил выплату дивидендов за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей. Денежные средства для выплаты дивидендов были направлены компанией 2 июля. Выплата дивидендов осуществлена в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Компания в конце мая завершила редомициляцию и была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на о. Октябрьский Калининградской области в качестве МКПАО "МД Медикал Груп". Ранее в компании заявляли, что намерены вернутся к выплате дивидендов после завершения редомициляции.

Дивидендная политика МДМГ предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании отчетности по РСБУ или МСФО. Отчетность, в соответствии с которой будет определен размер дивидендов, выбирается решением совета директоров. Выплата дивидендов обусловлена уровнем долга (соотношение чистый долг/EBITDA должно быть не более 3х).

Выплату дивидендов требуется производить не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

Перед редомициляцией MDMG последний раз выплачивала дивиденды осенью 2022 года - по итогам I полугодия. На каждую обыкновенную акцию было выплачено по 8,55 рубля, суммарно - 642,3 млн рублей.

МДМГ на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций. Выручка компании в 2023 году составила 27,6 млрд рублей, EBITDA - 9,2 млрд рублей.

MDMG Марк Курцер Мать и дитя Октябрьский САР Калининград
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