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Совет директоров МДМГ утвердил дивиденды за I полугодие в 22 рубля на акцию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2024 года в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

По уставу МДМГ решение о промежуточных дивидендах утверждается советом директоров компании простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

На выплату дивидендов по итогам I полугодия компания направит 1,7 млрд рублей.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 9 сентября 2024 года. Выплата дивидендов будет произведена до середины сентября.

Ранее компания уже выплатила дивиденды за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, совокупно выплаты дивидендов за I полугодие составят 61% консолидированной чистой прибыли группы за 6 месяцев 2024 года по МСФО.

"В первом полугодии 2024 года компания продемонстрировала сильные операционные и финансовые результаты. Рост чистой прибыли составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой стабильно динамичный рост прибыли, с учетом комфортного уровня нагрузки со стороны капитальных затрат, позволяет второй раз в этом году выплатить дивиденды в размере, превышающем 60% прибыли за отчетный период", - прокомментировал гендиректор ГК "МД Медикал" Марк Курцер.

"Ранее я уже говорил о намерении компании вернуться к выплатам дивидендов два раза в год. Сегодня мы это реализовали и продолжим двигаться в этом направлении в будущем", - добавил он.

Мать и дитя МДМГ Марк Курцер
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