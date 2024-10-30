ЦБ рекомендовал "ДОМу.РФ" ужесточить подход к нормативам устойчивости перед IPO

Также госкорпорацию необходимо законодательно наделить статусом ПАО

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал "ДОМ.РФ" до проведения IPO устранить ряд вопросов в методике расчета нормативов финансовой устойчивости госкорпорации и разработать для нее механизм прямой государственной поддержки, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией регулятора.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. В первом полугодии 2024 года чистая прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО составила 34 млрд рублей, увеличившись более чем на 35% год к году. Активы группы составили почти 4,6 трлн рублей, собственные средства - 343,5 млрд рублей. В состав госкорпорации входит одноименный банк, который по итогам второго квартала 2024 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Российские власти в 2025 году планируют провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ". Минфин пока закладывает в свои планы поступления от сделки в размере 15 млрд рублей, но это консервативный сценарий.

Сроки и детали готовящегося IPO еще обсуждаются, однако для проведения размещения необходимо снять законодательные ограничения, наделив "ДОМ.РФ" статусом ПАО. В действующем законе 225-ФЗ, регулирующем деятельность госкорпорации, закреплено, что 100% ее акций находятся в собственности государства.

"Нам надо будет этот факт изменить, причем изменить его таким образом, чтобы не компрометировать статус публично поддерживаемой организации, который сейчас у "ДОМ.РФ" как у института развития есть", - говорил журналистам в октябре замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, в законе планируется прописать, что не менее 50% плюс 1 акция института развития находятся в собственности государства, в том числе в случае получения им статуса публичного акционерного общества. Правительство при этом сможет определять особенности владения своим пакетом акций "ДОМ.РФ".

По словам собеседника агентства, в ходе обсуждения законопроекта с профильными министерствами ЦБ рекомендовал устранить ряд замечаний перед тем, как госкорпорация начнет активную подготовку к IPO. В частности, Банк России настаивает на разработке механизма прямой государственной поддержки "ДОМ.РФ", чья системная значимость для финансового рынка выросла за последние годы. Инструмент господдержки, который, к примеру, действует в отношении другой госкорпорации - "ВЭБ.РФ", - позволит минимизировать риски негативных сетевых эффектов на финансовую систему и защитить интересы потенциальных акционеров, считают в ЦБ.

ЦБ также предлагает устранить регуляторный арбитраж, который сейчас существует в отношении "ДОМ.РФ", рассказал собеседник "Интерфакса". Закон устанавливает минимальные требования к нормативу достаточности капитала Н1 "ДОМ.РФ" на уровне 11,5%, как и для системно значимых кредитных организаций. Однако его реальное значение ниже и составляет 8% за счет применения в формуле поправочного коэффициента. ЦБ, как отмечает источник, обращает внимание на высокую системную значимость "ДОМ.РФ", который занимает большую долю на рынке проектного финансирования и ипотеки. Высокая концентрация риска на строительный сектор, по мнению регулятора, может стать дополнительным негативным фактором для финансовой устойчивости госкорпорации.

Банк России рекомендовал внести изменения в расчет норматива достаточности капитала до проведения IPO. При этом в случае, если финансовая устойчивость госкорпорации не будет обеспечена на должном уровне, регулятор может пересмотреть статус "ДОМ.РФ" как организации государственного сектора (ОГС), что приведет к снижению ее инвестиционной привлекательности, рассказал собеседник агентства. Поддержание статуса ОГС является необходимым условием для сохранения особого регулирования по требованиям банков к институтам развития.

Кроме того, ЦБ предлагает заменить стресс-тестирование ликвидных активов "ДОМ.РФ" на обязанность соблюдения норматива ликвидности. Сейчас законом закреплено, что госкорпорация должна соблюдать норматив достаточности капитала, норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, а также норматив финансового рычага.

"Банк России в рамках межведомственной рабочей группы осуществляет наблюдение за финансовым положением "ДОМ.РФ", в том числе по соблюдению обязательных нормативов и проведению стресс-тестирования достаточности капитала и ликвидных активов. В рамках указанной работы Банк России на регулярной основе оценивает и дает предложения по доработке методик по расчету нормативов АО ДОМ.РФ аналогично банковскому регулированию", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ также сообщили, что сейчас при участии Минфина разрабатывается механизм господдержки "ДОМ.РФ" с учетом возможного IPO госкомпании, что позволит обеспечить дополнительную защиту интересов инвесторов.

Возможные механизмы докапитализации институтов развития ЦБ описывал в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2025-2027 годы. По мнению регулятора, эффективным может стать создание транспарентного механизма так называемого утвержденного капитала институтов развития. Схожий механизм разработан в отношении ВЭБа. Данный опыт может быть использован при создании механизма для остальных институтов развития, указывал ЦБ. Дополнительно институтам развития необходимо усилить среднесрочное прогнозирование консолидированных показателей деятельности, включая капитал, нормативы финансовой устойчивости, не только в целях выявления потребности в докапитализации (иных мер государственной поддержки), но и для расширения деятельности в перспективе, говорилось в документе. Применение методов стресс-тестирования также может способствовать более четкому пониманию потребности институтов развития в капитале.

Пресс-служба "ДОМ.РФ" не стала комментировать информацию "Интерфакса".