Правительство предлагает продать в ходе IPO "ДОМ.РФ" от 1% до 5% акций

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство на первом этапе предлагает приватизировать 1-5% акций госкорпорации "ДОМ.РФ", заявил в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает возможность приватизации "ДОМ.РФ" при сохранении контролирующей доли (50% + 1 акция) государства.

"Продажа контрольного пакета данным законопроектом запрещена, что касается блокирующего пакета, то возможно, но в настоящий момент у правительства таких планов нет. Предлагается продажа от 1% до 5% от капитала общества в зависимости от того, какой будет рыночный спрос", - сказал депутатам Моисеев.

Глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко допускал, что размещение акций может пройти во втором полугодии 2025 года.

"Мы ожидаем, что интерес к этим акциям, в первую очередь, будут проявлять инвесторы - физические лица, не предполагается, что будет продажа стратегическому инвестору. Предполагается продажа максимально широкому кругу физических лиц, как нам поручение президента и предписывает, для создания максимально широкой основы для развития фондового рынка в Российской Федерации. Будем продавать инвесторам, которые сейчас работают через такие институты, как индивидуальные инвестиционные счета, программа долгосрочных сбережений и так далее", - заявил Моисеев.

По его словам, на первом этапе предполагается привлечь до 15 млрд рублей с учетом емкости российского фондового рынка. "Понятно, что это не предел, в случае успеха проведения первого транша первоначальные публичные размещения будут продлеваться дальше. Надеемся, что капитализация общества будет расти, поэтому в ходе дальнейших привлечений будем продавать акции дороже", - отметил замминистра.

Он также рассказал, на какие направления госкорпорация планирует направить привлеченные средства. "Нам все-таки надо вернуть инвестиции в Фонд национального благосостояния (ФНБ), которые сейчас вложены в данное общество. И второе - направить деньги на развитие общества, финансирование приоритетных направлений, таких как проектное финансирование жилищного строительства", - заявил Моисеев.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. В состав госкорпорации входит одноименный банк, который по итогам третьего квартала 2024 года занимает 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

По итогам 9 месяцев 2024 года госкорпорация заработала 58,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 58,1% больше результата за тот же период прошлого года.