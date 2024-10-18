"ДОМ.РФ" подтвердил планы провести IPO в 2025 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ДОМ.РФ" подтвердила планы провести первичное размещение акций в 2025 году, Минфин поддерживает этот сценарий, относя его реализацию к числу KPI руководства АО.

О том, что госкорпорация АО "ДОМ.РФ" может быть приватизирована через IPO, говорил "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов. Глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко допускал, что размещение акций может пройти во втором полугодии 2025 года.

"Сейчас для дальнейшего развития компании, для сохранения темпов роста мы рассматриваем возможность выйти на рынки акционерного капитала и не исключаем возможность проведения IPO, скажем, в следующем году", - заявил глава банка "ДОМ.РФ" (дочерний банк госкорпорации) Артем Федорко, выступая на одной из сессий Московского финансового форума.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил планы госкорпорации.

"Мне кажется, это будет такое очень знаковое размещение для нашего рынка. Коме того, что компания хорошая, она зарабатывает отличный ROE, она платит нам хорошие дивиденды. Нам, конечно, жалко (...), но немножечко все-таки надо продать", - сказал он журналистам в кулуарах форума.

Для этого предстоит решить ряд процедурных вопросов.

"Конечно, мы не можем в силу законов об акционерных обществах продать на рынке акции АО. Конечно, ее надо перевести в ПАО. Но это даже не самая большая проблема. Самая большая проблема, что сейчас у нас в законодательстве закреплено, что государство является 100%-ным собственником. То есть нам надо будет этот факт изменить, причем изменить его таким образом, чтобы не компрометировать статус публично поддерживаемой организации, который сейчас у "ДОМ.РФ" как у института развития есть. Поэтому будет такой достаточно прецедентный случай, когда институт развития будет являться котируемой на рынке компанией. На самом деле, я считаю, что это очень интересно, такая практика в мире есть, и она успешная", - добавил он.

Потенциальный объем IPO еще предстоит определить: стремление разместить крупный пакет может упереться в объективные ограничения возможностей российского рынка.

"Понятно, что решение может быть принято на размещение больше, никто не будет принимать решение о 17% (как в случае с размещением "Совкомфлота", о котором напомнил Моисеев - ИФ). Обычно решение принимается 25% минус 1 или 50% минус 1. Не знаю, какое решение в итоге будет принято, но понятно, что здесь надо исходить из того, что емкость рынка ограничена", - заявил Моисеев.

"Понятно, что никто не будет продавать акции лишь бы продать, очевидно, что предложение будет адекватным спросу по той цене, по которой государство готово продать", - отметил замминистра.

Вопрос о том, куда пойдут средства от размещения - в бюджет или на докапитализацию компании,- пока не решен, заявил Моисеев. Он также подтвердил, что перед "ДОМ.РФ" стоит задача провести IPO во втором полугодии 2025 года.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.

В 2023 году чистая прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО составила 47,2 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Активы группы превысили 4 трлн рублей, собственные средства - 328 млрд рублей.