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Нефть Brent подорожала до $72,2 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем во вторник, инвесторы оценивают новости о пополнении стратегических запасов в Соединенных Штатов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:43 по московскому времени составляет $72,2 за баррель, что на $0,78 (1,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,73 (1,08%), до $68,11 за баррель.

Министерство энергетики США накануне вечером сообщило о намерении купить до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR).

Минэнерго будет принимать заявки до 6 ноября, по-прежнему рассчитывая на цены не выше $79 за баррель. Нефть планируется поместить в хранилище Bryan Mound в Техасе с апреля по май следующего года.

На 18 октября объем SPR составлял 384,6 млн баррелей против 638,1 млн баррелей в начале президентского срока Джо Байдена.

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