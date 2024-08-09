Потребительские цены в Германии в июле ожидаемо выросли на 2,6%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле 2024 года увеличились на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,5% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,5%.

В июне в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6% в годовом выражении и подъем на 0,5% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июле увеличились на 2,3% в годовом выражении. Относительно июня они поднялись на 0,3%.

Эксперты ожидали подъема на 2,3% в годовом выражении и подъема на 0,3% в помесячном.