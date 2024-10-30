Kraft Heinz в III квартале получила чистый убыток

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в третьем квартале 2024 года получила чистый убыток, однако скорректированный показатель оказался чуть лучше прогнозов рынка.

В июле-сентябре чистый убыток компании составил $290 млн, или $0,24 в расчете на акцию, против прибыли в $262 млн, или $0,21 на акцию, годом ранее.

Без учета разовых факторов компания получила прибыль в размере $0,75 на акцию - выше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $0,74 на акцию.

Квартальная выручка уменьшилась на 2,8%, до $6,38 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $6,42 млрд. Органическое снижение продаж составило 2,2%.

По итогам года Kraft Heinz теперь ожидает скорректированную прибыль на уровне нижней границы предыдущего прогнозного диапазона в $3,01-3,07 на акцию, органическое снижение выручки - 2%, тогда как ранее прогнозировала динамику от спада на 2% до отсутствия изменений.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается примерно в 200 странах.