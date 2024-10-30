Поиск

Kraft Heinz в III квартале получила чистый убыток

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в третьем квартале 2024 года получила чистый убыток, однако скорректированный показатель оказался чуть лучше прогнозов рынка.

В июле-сентябре чистый убыток компании составил $290 млн, или $0,24 в расчете на акцию, против прибыли в $262 млн, или $0,21 на акцию, годом ранее.

Без учета разовых факторов компания получила прибыль в размере $0,75 на акцию - выше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $0,74 на акцию.

Квартальная выручка уменьшилась на 2,8%, до $6,38 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $6,42 млрд. Органическое снижение продаж составило 2,2%.

По итогам года Kraft Heinz теперь ожидает скорректированную прибыль на уровне нижней границы предыдущего прогнозного диапазона в $3,01-3,07 на акцию, органическое снижение выручки - 2%, тогда как ранее прогнозировала динамику от спада на 2% до отсутствия изменений.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается примерно в 200 странах.

Kraft Heinz Heinz Maxwell House Philadelphia США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Kraft Heinz одобрил buyback на $3 млрд

Новости

RBI не ждет разрешения Москвы на выплату дивидендов Райффайзенбанком

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

ГК "Киевская площадь" подтвердила выход из состава акционеров "Самолета"

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи

Связанный с "Волга груп" производитель яблок "Алма продакшн" сменил владельца

Молочный союз отметил снижение цен производителей на сливочное масло

Минэкономразвития сохраняет прогноз ВВП-2025, несмотря на признаки "охлаждения" экономики

Минэкономразвития сохраняет прогноз ВВП-2025, несмотря на признаки "охлаждения" экономики

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2800 за унцию

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2800 за унцию
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });