Чистая прибыль Kraft Heinz во II квартале упала в 10 раз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, сократила чистую прибыль во втором квартале почти в 10 раз из-за единовременных списаний, однако скорректированный показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Как говорится в сообщении Kraft Heinz, чистая прибыль в минувшем квартале составила $102 млн, или $0,08 в расчете на акцию, по сравнению с $1 млрд, или $0,81 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,78 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,73 на акцию.

Квартальная выручка Kraft Heinz уменьшилась на 4%, до $6,48 на акцию при среднем прогнозе аналитиков в $6,55 на акцию. Органическое снижение продаж составило 2,4%.

"Наша выручка во втором квартале оказалась слабее, чем ожидалось, поскольку потребители остаются осторожными", - говорится в пресс-релизе компании.

Kraft Heinz подтвердила годовой прогноз скорректированной прибыли на уровне $3,01-3,07 на акцию, но ухудшила прогноз динамики продаж. Теперь она ожидает, что органическое снижение выручки составит до 2%, тогда как ранее прогнозировала органический рост до 2%.

Бумаги Kraft Heinz прибавляют в цене 1,1% на предварительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 8,5%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.