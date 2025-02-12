Kraft Heinz в IV квартале снизила выручку на 4,1%, хуже прогноза

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в четвертом квартале 2024 года снизила выручку на 4,1%, что оказалось хуже прогноза.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре опустилась до $6,576 млрд по сравнению с $6,860 млрд за тот же период предыдущего года. Снижение в органическом выражении составило 3,1%, при этом цены на продукцию выросли, а объемы продаж уменьшились.

Между тем чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза и достигла $2,131 млрд против $757 млн годом ранее. В расчете на акцию она повысилась до $1,76 с $0,61.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,84 на бумагу с $0,78.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,78 на бумагу при выручке в $6,66 млрд.

Компания сохранила размер квартальных дивидендов на уровне $0,4 на акцию. Выплаты пройдут 28 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 7 марта.

По итогам всего 2024 года выручка Kraft Heinz сократилась на 3% - до $25,846 млрд. Органическое снижение составило 2,1%.

Чистая прибыль компании в прошлом году опустилась почти на 4% - до $2,74 млрд. Скорректированная прибыль выросла на 2,7% и составила $3,06 на акцию.

Согласно прогнозу Kraft Heinz, в 2025 году ее прибыль без учета разовых факторов будет находиться в диапазоне $2,63-2,74 на акцию. Выручка в органическом выражении может снизиться на величину до 2,5%.

Аналитики в среднем оценивают скорректированную прибыль в $3,04 на бумагу.

Котировки акций Kraft Heinz падают на 5,5% в ходе предварительной сессии в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась почти на 8% (до $35,8 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил около 2%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.