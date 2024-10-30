Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин США внес в SDN-list AO "Кордиант", сообщается в материалах ведомства.

В начале октября группу компаний "Кордиант" приобрела "Севергрупп", осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова. Таким образом, "Севергрупп" стала владельцем входящего в тройку крупнейших в России производителя шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК "Кордиант": в линейке легковых шин это Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых - Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции - Метеор Авто, Метеор Термо и Метеор Тех.