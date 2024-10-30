Минфин США ввел санкции против сотни юрлиц и десятков физлиц за связи с ВПК РФ

Под санкции попал МАИ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел новые антироссийские санкции против более 30 физлиц и свыше 360 компаний, сообщило ведомство.

Под санкции попали, в частности, российские компании и предприятия, связанные с ВПК, конструкторские бюро и НИИ. В список включены "Беспилотные технологии Мордовии", НТЦ Арсенал, "Русская лаборатория воздушного транспорта", а также Московский авиационный институт.

Помимо российских компаний, в санкционные списки включены иностранные юрлица, в том числе из Китая, Турции, Швейцарии, Узбекистана.

Минфин отмечает, что санкции нацелены на поставщиков технологий и товаров для российского ВПК, а также - на борьбу против обхода введенных ранее ограничительных мер.