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"Севергрупп" купила производителя шин ГК "Кордиант"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Севергрупп", осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, приобрела группу компаний "Кордиант", одного из ведущих в России производителей шин, а также автокомпонентов, термотехники и электроинструментов, говорится в сообщении "Севергрупп".

Таким образом, компания Мордашова стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителя шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК "Кордиант": в линейке легковых шин это Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции – Метеор Авто, Метеор Термо и Метеор Тех.

В перспективе на базе "Кордиант" "Севергрупп" видит потенциал для развития на рынке шин и автокомпонентов, сообщается в пресс-релизе.

"Севергрупп" получила право собственности на активы 1 октября 2024 года. Сделка по покупке была одобрена антимонопольными органами. Стоимость сделки и ее условия не раскрываются.

"Активы "Кордиант" стали частью "Севергрупп" в очень важный для рынка период трансформации. От того, насколько эффективно будет осуществляться управление предприятиями и их развитие, зависит, смогут ли российские шины, автокомпоненты и техника удовлетворить растущий спрос отечественного потребителя в результате локализации этих отраслей – как в массовом, так и в премиальном сегменте", - прокомментировал сделку гендиректор "Севергрупп" Алексей Мордашов, слова которого приводятся в сообщении.

"Кордиант" имеет шинные заводы в Ярославле (мощность: 3,6 млн шин в год), Омске (5,5 млн), Калужской области (бывшие активы Continental, 3,5 млн) и Ульяновске (ранее принадлежал Bridgestone, 2,4 млн). Совокупная проектная мощность - 15 млн шин. Ранее сообщалось, что компания намерена выйти на полную загрузку всех предприятий к 2026 году, рассматривает экспорт шин в Латинскую Америку, Африку и страны Персидского залива.

Севергрупп ГК "Кордиант"
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