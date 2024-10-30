Росстат отметил подорожание бензина на АЗС на неделю на 0,18%, ДТ - на 0,3%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В России с 22 по 28 октября потребительские цены на бензин выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,18% после повышения на 0,17% с 15 по 21 октября и на 0,09% с 8 по 14 октября, сообщил Росстат.

С начала года цены на бензин к 28 октября поднялись на 8,4% (общая инфляция за этот период составила 6,55%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 28 октября составляла 59,08 руб. (на 21 октября - 58,97 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 53,77 руб. (53,67 руб.), АИ-95 - 59,02 руб. (58,95 руб.), АИ-98 - 80,26 руб. (79,98 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в стране ускорился до 0,32% после повышения на 0,19% с 15 по 21 октября и на 0,09% с 8 по 14 октября. Средняя цена ДТ в стране на 28 октября составила 67,45 руб. за литр (на 21 октября - 67,21 руб.).

В 2023 году бензин на АЗС подорожал на 7,23%, чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).