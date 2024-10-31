Инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 2% - выше прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она составила 1,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение темпов роста потребительских цен в октябре до 1,9%.

Согласно предварительным данным, повышение стоимости услуг в этом месяце составило 3,9%, как и в сентябре, рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 2,9% с 2,4%. Промышленная продукция в октябре подорожала на 0,5% (+0,4% в сентябре), энергоресурсы подешевели на 4,6% (-6,1% в сентябре).

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 2,7%, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали замедления темпов роста до 2,6%.

Потребительские цены в еврозоне в октябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца. В сентябре было отмечено их снижение на 0,1% в помесячном выражении.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за октябрь будут обнародованы 19 ноября.