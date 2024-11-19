Потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 2%, как и ожидалось

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она составила 1,7%.

Окончательные данные за октябрь совпали с предварительными и консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics экспертов.

Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию в еврозоне ускорился в октябре до 2,9% с сентябрьских 2,4%, повышение стоимости услуг - до 4% с 3,9%. Промышленная продукция в октябре подорожала на 0,5% (+0,4% в сентябре), энергоресурсы подешевели на 4,6% (-6,1% в сентябре).

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 2,7%, как и месяцем ранее, - минимальными темпами с февраля 2022 года.

Инфляция в помесячном выражении в октябре составила 0,3%, что совпало с предварительной оценкой и прогнозом экспертов. В сентябре потребительские цены снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за ноябрь будут обнародованы 29 ноября.