Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Merck & Co. в третьем квартале снизила чистую прибыль на 33%, а также ухудшила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,157 млрд, или $1,24 в расчете на акцию, против $4,745 млрд, или $1,86 на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль опустилась до $1,57 на бумагу с $2,13.

Выручка выросла на 4% - до $16,657 млрд по сравнению с $15,962 млрд годом ранее. Без учета колебаний курсов обмена валют она повысилась на 7%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне $1,48 при выручке в $16,47 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения Merck в минувшем квартале увеличилась на 5% - до $14,943 млрд. Реализация самого продаваемого препарата компании Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, подскочила на 17% и достигла $7,4 млрд. Продажи препарата Lagevrio, применяемого для лечения COVID-19, упали на 36% и составили $383 млн, что в основном было обусловлено сокращением спроса в Японии.

Доходы подразделения по выпуску ветеринарных препаратов выросли на 11% - до $1,487 млрд.

Merck теперь планирует получить по итогам 2024 года выручку в диапазоне $63,6-64,1 млрд по сравнению с ранее ожидавшимися $63,4-64,4 млрд. Между тем оценка скорректированной прибыли в расчете на акцию была понижена до $7,72-7,77 с прежнего прогноза в $7,94-8,04.

Консенсус-прогноз экспертов предполагает выручку в $64,1 млрд и прибыль в $7,75.

Котировки акций Merck снижаются на 1,9% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании уменьшилась на 3,8% (до $266 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 22%.