Merck заплатит до $1,3 млрд за экспериментальное лекарство

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Merck & Co. заключила соглашение с Curon Biopharmaceuticals о покупке экспериментального препарата CN201, предназначенного для лечения заболеваний, связанных с неправильной работой B-лимфоцитов.

Как говорится в пресс-релизе Merck, она заплатит $700 млн сразу и еще до $600 млн при достижении определенных показателей.

CN201 находится на стадии клинических испытаний. Список заболеваний, при которых он потенциально может применяться, включает волчанку, ревматоидный артрит, рассеянный склероз и диабет первого типа.

"Ранние данные клинических испытаний показали хорошие результаты ... в плане потенциала CN201 при лечении большого ряда раковых и аутоиммунных заболеваний", - отметил президент Merck Research Laboratories Дин Ли.

Котировки акций Merck повышаются на 0,2% в ходе предварительных торгов в пятницу.