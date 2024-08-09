Поиск

Merck заплатит до $1,3 млрд за экспериментальное лекарство

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Merck & Co. заключила соглашение с Curon Biopharmaceuticals о покупке экспериментального препарата CN201, предназначенного для лечения заболеваний, связанных с неправильной работой B-лимфоцитов.

Как говорится в пресс-релизе Merck, она заплатит $700 млн сразу и еще до $600 млн при достижении определенных показателей.

CN201 находится на стадии клинических испытаний. Список заболеваний, при которых он потенциально может применяться, включает волчанку, ревматоидный артрит, рассеянный склероз и диабет первого типа.

"Ранние данные клинических испытаний показали хорошие результаты ... в плане потенциала CN201 при лечении большого ряда раковых и аутоиммунных заболеваний", - отметил президент Merck Research Laboratories Дин Ли.

Котировки акций Merck повышаются на 0,2% в ходе предварительных торгов в пятницу.

Merck
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе

ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ

ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ

Крупнейшие экспортеры РФ в июле сократили продажу валюты на 15%, до $12 млрд

Крупнейшие экспортеры РФ в июле сократили продажу валюты на 15%, до $12 млрд

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Суд удовлетворил иск Минпромторга к нидерландскому владельцу табачного дистрибьютора "Мегаполис"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });