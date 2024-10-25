Фармацевтическая Sanofi увеличила квартальную выручку на 12,3%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi в третьем квартале 2024 года увеличила операционную прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.



Прибыль компании от основных операций - внимательно отслеживаемый показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы - в отчетный период выросла на 14,4% в годовом выражении до 4,61 млрд евро.

Чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась до 2,82 млрд евро с 2,53 млрд евро годом ранее.

Выручка Sanofi повысилась на 12,3%, до 13,44 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов рост составил 15,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный Visible Alpha, предусматривал выручку на уровне 12,63 млрд евро и прибыль от основных операций в размере 4,03 млрд евро.

Продажи самого популярного препарата Sanofi - Dupixent - увеличились на 23,8%, до $3,48 млрд евро. Доходы от продажи вакцин выросли на 25,5%.

Sanofi ожидает, что в 2024 году показатель прибыли от основных операций в расчете на акцию увеличится на 1-3% (low single digits) без учета валютных колебаний.

С начала 2024 года капитализация Sanofi повысилась на 10,2% и составляет 123 млрд евро.