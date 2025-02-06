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ConocoPhillips сократила квартальную чистую прибыль

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 24%, но пообещала увеличить выплаты акционерам.

В отчетный период чистая прибыль компании составила $2,3 млрд против $3,01 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,9 с $2,52.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,98 на акцию против $2,4 на акцию годом ранее

Объем добычи в четвертом квартале вырос до 2,183 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сутки), на 281 тыс. б.н.э./сутки по сравнению с показателем годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов тем временем снизилась на 10%, до $52,37 за баррель.

В минувшем году компания вернула акционерам в общей сложности $9,1 млрд за счет обратного выкупа, выплат регулярных и дополнительных дивидендов. В 2025 году компания планирует вернуть акционерам $10 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация компании понизилась на 13%.

ConocoPhillips США
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