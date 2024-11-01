Москва и Минск готовят совместный макропрогноз развития Союзного государства

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия ведут работу над первым совместным прогнозом социально-экономического развития Союзного государства, это важно в том числе для реагирования на инфляцию, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии в Смоленске.

"Также ведем работу над проектом модели экономического сотрудничества в Союзном государстве. В том числе поэтому так важна подготовка первого совместного прогноза социально-экономического развития. Это важный шаг, чтобы вместе точно оценивать экономические риски и вовремя на них реагировать", - сказал министр.

"Сегодня уже предварительно обсуждали - рынки у нас одни, и инфляция на какой-то товар в одной стране неизбежно все-равно приходит на рынок в другой, поэтому важно здесь совместно реагировать", - отметил Решетников.

"Более того по очень многим товарам балансы товарные, которые наши ведомства составляют, они в общем составляют уже с учетом производства и потребления в Белоруссии, потому что рынки одни. Важно теперь гармонизировать наши планы", - заявил он.