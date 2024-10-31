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Россия и Белоруссия завершают подготовку договора о гарантиях безопасности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия завершают подготовку двустороннего и межгосударственного договора о гарантиях безопасности, заявил на 2-й Минской международной конференции по Евразийской безопасности глава МИД России Сергей Лавров.

"С нашими белорусскими друзьями мы разработали проект концепции безопасности Союзного государства и завершаем подготовку двустороннего и межгосударственного договора о гарантиях безопасности. Договора, который будет нацелен на дальнейшее укрепление обязательств по надежной взаимной защите от внешних угроз", - сказал он.

Белоруссия Сергей Лавров МИД
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