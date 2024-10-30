Швейцария присоединится к некоторым санкциям ЕС против Белоруссии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии решило присоединиться к некоторым санкциям в отношении Белоруссии, которые Евросоюз ввел 29 июня 2024 года.

"Федеральный совет 30 октября принял решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии", - заявило правительство.

Новые ограничения вступят в силу 31 октября.

Среди санкций, к которым присоединится Швейцария - запрет на инвестиции в компании в белорусском энергетическом секторе, запрет на импорт из Белоруссии золота, алмазов, гелия, полезных ископаемых, запрет на экспорт в страну предметов роскоши и другие.

При этом Швейцария не стала присоединяться ко всем введенным мерам, например, страна не будет обязывать предприятия давать гарантию того, что их дочерние компании в третьих странах не подрывают санкции ЕС.