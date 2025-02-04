Estee Lauder запланировала сокращение до 7 тысяч рабочих мест

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. во втором квартале 2025 финансового года получил чистый убыток, а также объявил о планах реструктуризации и сокращения до 7 тысяч рабочих мест.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $590 млн, или $1,64 в расчете на акцию против чистой прибыли в $313 млн ($0,87 в расчете на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до 62 с 88 центов на бумагу.

Выручка сократилась на 6% - до $4,004 млрд.

Тем не менее, результаты оказались лучше ожиданий. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 32 цента на бумагу при выручке $3,977 млрд. Сама Estee Lauder три месяца назад планировала получить скорректированную прибыль в диапазоне 20-35 центов на акцию, а также ожидала снижения выручки на 6-8%.

Продажи товаров по уходу за кожей в минувшем финквартале уменьшились на 12% (до $1,921 млрд), декоративной косметики - на 1% (до $1,15 млрд), средств по уходу за волосами - на 8% (до $159 млн). Реализация парфюмерии повысилась на 1% и достигла $744 млн.

Estee Lauder объявила о выплате 17 марта квартальных дивидендов в размере 35 центов на акцию. Закрытие реестра акционеров произойдет 28 февраля.

В третьем финквартале компания планирует получить скорректированную прибыль в районе 20-30 центов на акцию, при этом падение выручки может составить 10-12%.

Estee Lauder объявила о намерении провести реструктуризацию "для восстановления устойчивого роста продаж и достижения стабильной двузначной скорректированной операционной маржи в течение следующих нескольких лет", говорится в сообщении. В том числе этот план предполагает сокращение от 5,8 тысячи до 7 тысяч рабочих мест, реорганизацию и оптимизацию отдельных областей и процессов, аутсорсинг отдельных услуг.

За последние три месяца капитализация Estee Lauder выросла почти на 27% (до $29,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 5%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары более 20 брендов, включая товары под одноименным названием, а также под брендами Origins, Clinique, Tom Ford Beauty, Kilian Paris. География продаж охватывает около 150 стран, штат компании составляет 62 тысячи человек.