ГК "Солар" отметила рост совокупной выручки ИБ-стартапов в РФ в 2024 году на 42%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совокупная выручка 202 стартапов в области информационной безопасности (ИБ) выросла в 2024 году на 42% до 4,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ГК "Солар" ("дочка" ПАО "Ростелеком" в сфере информбезопасности), ссылающейся на данные собственной аналитической платформы CyberStage Matrix.

В настоящее время CyberStage Matrix агрегирует информацию о 202 российских компаниях, работающих в семи технологических доменах рынка информационной безопасности. По данным "Солар", доля стартапов на российском ИБ-рынке увеличилась с 15% в 2022 году до 22% в 2024 году. Объем всего российского рынка ИБ по итогам 2024 года оценивается в 299 млрд рублей, а его рост – в 24% (данные исследовательской компании Б1).

У наиболее быстрорастущих ИБ-стартапов выручка в 2024 году увеличилась в 4-5 раз. В одном случае – в 9 раз (INC Security, до 115 млн рублей с 13 млн рублей).

Также в материалах компании отмечается, что в 2021-2024 годах в России было создано 56 новых стартапов в области информбезопасности. При этом подчеркивается, что наиболее часто новые ИБ-проекты запускались в 2021-2022 годах, а в прошлом и в начале текущего годов темпы появления новых ИБ-компаний немного снизились.

"Это может быть связано с ростом стоимости финансирования, общей рыночной осторожностью или снижением активности команд, - говорится в сообщении "Солар". – Однако динамика развития рынка указывает на его цикличность: каждые 8-10 лет происходит чередование фаз роста и стабилизации. Если этот тренд сохранится, в 2025-2027 годах количество новых ИБ-стартапов может снизиться до 10-14 в год. Однако уже к 2027-2028 годам можно ожидать нового подъема и появления следующей волны ИБ-стартапов".

Как сообщалось, в конце прошлого года "Солар" создал (в том числе с использованием данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс") и запустил открытый аналитический ресурс для поиска и оценки растущих компаний, разрабатывающих решения в области ИБ – CyberStage Matrix. В эту базу данных включаются компании-вендоры с выручкой менее 1 млрд рублей. На момент запуска в CyberStage Matrix включалась информация о 187 компаниях, которые разрабатывали 44 технологии/продукта и в которых работало около 4,8 тыс. сотрудников. Причем 136 компаний на тот момент уже имели выручку.

Информацию в CyberStage Matrix могут вносить все участники рынка. При этом модерацией этих данных будут заниматься члены Advisory Board (эксперты) программы CyberStage, запущенной "Солар" в 2023 году для поддержки ИБ-стартапов. В настоящее время в ней участвуют около 40 компаний.

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Компания входит в группу "Ростелеком".