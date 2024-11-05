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Saudi Aramco в III квартале снизила чистую прибыль на 15,4%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2024 года чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco составила $27,564 млрд, что на 15,4% ниже, чем годом ранее ($32,58 млрд), сообщила компания.

Во втором квартале Saudi Aramco получила $29,1 млрд чистой прибыли. Таким образом, к предшествующему кварталу показатель снизился на 5,3%.

Денежный поток от операционной деятельности вырос на 12,1% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, до $35,2 млрд, свободный денежный поток вырос на 8,4% - до $22 млрд.

"Aramco обеспечила устойчивую чистую прибыль и создала сильный свободный денежный поток в третьем квартале, несмотря на снижение цен на нефть", - прокомментировал глава компании Амин Нассер.

Капитальные затраты Saudi Aramco в третьем квартале выросли на 20% г/г и на 9% кв./кв. составив $13,2 млрд.

Объем добычи углеводородов в третьем квартале составил 12,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (во втором квартале - 12,3 млн бнэ/с, в третьем квартале 2023 - 12,8 млн бнэ/с).

Saudi Aramco Саудовская Аравия Амин Нассер
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