Квартальная чистая прибыль Saudi Aramco сократилась на 23%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в третьем квартале 2023 года составила $32,583 млрд, что на 23,2% ниже показателя, чем годом ранее ($42,43 млрд), сообщила компания.

Во втором квартале Saudi Aramco получила $30,083 млрд чистой прибыли. Таким образом, в квартальном исчислении показатель вырос на 8,3%.

Денежный поток от операционной деятельности существенно снизился - на 41,9% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, до $31,4 млрд, свободный денежный поток сократился в 2,2 раза в годовом выражении - до $20,3 млрд.

Капитальные затраты Saudi Aramco в третьем квартале выросли на 22% год к году и на 5,4% ко второму кварталу, составив $11 млрд.

"Мы намерены продолжать инвестировать во всю цепочку добычи углеводородов, постоянно используя передовые технологии для оптимизации нашей деятельности и продвижения развития новых энергетических решений. Этот подход основан на нашей вере в то, что сбалансированный и реалистичный план энергетического перехода должен учитывать потребности всех географических регионов, чтобы избежать неравенства между глобальными потребителями энергии", - заявил глава компании Амин Нассер.

Объем добычи углеводородов в третьем квартале составил 12,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (во втором квартале - 13,5 млн бнэ/с).

В третьем квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за предыдущий квартал в размере $19,5 млрд, за третий квартал компания также планирует выплатить $19,5 млрд.