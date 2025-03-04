Годовая чистая прибыль Saudi Aramco снизилась на 12%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Saudi Aramco в 2024 году составила $106,2 млрд, что на 12,4% меньше, чем в 2023 году, сообщила госкомпания.

Денежный поток от операционной деятельности снизился на 5,4% по отношению к предшествующему году, до $135,7 млрд, свободный денежный поток просел на 15,7% - до $85,3 млрд.

"Снижение было в основном обусловлено снижением выручки и других доходов, связанных с продажами, более высокими операционными расходами, а также снижением финансовых и других доходов, вызванных сокращением процентов к поступлению и отсутствием прибыли, связанного с предоплатой отложенного вознаграждения в предыдущем году. Это было частично компенсировано снижением подоходного налога", - говорится в отчете.

Выручка просела на 2,9%, до $480,4 млрд, а себестоимость выросла на 3,9%, до $273,9 млрд. В результате валовая прибыль (operating income) снизилась на 10,8%, до $206,6 млрд.

Капитальные вложения составили $53,3 млрд, увеличившись с $49,7 млрд по итогам предыдущего года. Компания прогнозирует на 2025 год инвестиции в основной капитал в объеме $52-58 млрд, без учета около $4 млрд на проектное финансирование.

Среднесуточная добыча углеводородов компанией в 2024 году составила 12,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (против 12,8 млн бнэ/с в 2023 году), в том числе нефти - 10,3 млн бнэ/с (против 10,7 млн бнэ/с).

"Резервные мощности компании обеспечивают гибкость, помогающую удовлетворить потенциальный рост спроса на нефть. При необходимости использование существующих резервных мощностей в объеме 1 млн баррелей в день может принести дополнительно $12 млрд операционного денежного потока, исходя из средней цены 2024 года", - отмечает компания.

Aramco подчеркивает, что в 2024 году продолжала работать над увеличением мощностей по добыче газа в соответствии со стратегией. Как сообщалось, компания намерена к 2030 году нарастить добычу газа более чем на 60% по сравнению с уровнем 2021 года.

Saudi Aramco также объявила о повышении базовых дивидендов за четвертый квартал на 4,2%, до $21,1 млрд, в то время как привязанные к результатам (performance-linked dividend) снизились до $0,2 млрд (с $10,8 млрд). В 2024 году она выплатила в общей сложности $124,2 млрд в виде дивидендов, что выше показателя предыдущего года на 27%.

В 2025 году компания рассчитывает выплатить $84,6 млрд базовых дивидендов.