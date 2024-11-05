Глава Gunvor назвал "очень хорошим" для рынка решение ОПЕК+ не увеличивать добычу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти с декабря является позитивным для рынка, сказал журналистам в кулуарах ADIPEC глава трейдера Gunvor Торбьёрн Торнквист.

"Я думаю, что они (участники сделки ОПЕК+ - ИФ) приняли очень хорошее решение не увеличивать добычу сейчас. И я думаю, что рынок хорошо это воспринял", - сказал он.

По мнению Торнквиста, профицит на нефтяном рынке сейчас небольшой, но увеличивается.

Небольшой профицит нефти уже сейчас сформирован на мировом рынке и продолжает расти, сообщил также Торнквист. По его оценке, мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 500-700 тысяч б/с, а в следующем - на 0,5-1 млн б/с.

"Не думаю, что он (профицит на мировом нефтяном рынке - ИФ) сейчас большой, но он растет. Мы вышли из довольно тяжелого летнего сезона. Мы выбираем запасы, что нормально, потому что спрос высокий, и постепенно рынок балансируется. Но каждый день мы подбираемся к ситуации превышения предложения над спросом, - сказал Торнквист. - Но это необязательно нефть, это СУГ и другие продукты, которые обычно не считаются".

В Китае же спрос на нефть для производства топлива достиг пика и теперь может расти в основном для нефтехимии, считает Торнквист.

По его оценке, спрос на нефть в Китае сейчас составляет около 15 млн баррелей в сутки и снижается.

"Нефтеперерабатывающий сектор Китая немного раздут. Они используют больше нефти и экспортируют нефтепродукты, но мне кажется, сейчас эта политика не поддерживается. (...) И мне кажется, в следующем году мы не увидим сильного роста в Китае на сырую нефть", - считает глава Gunvor.

"(Спрос на - ИФ) бензин и дизтопливо в КНР достигли пика, но растет спрос на сырье для нефтехимии. Проблема в том, что мы видим, что химический сектор в мире тоже раздут - они ищут лучшие модели. Это не выглядит очень хорошо, мы видим давление на цену", - сказал он.

В тоже время Торнквист считает, что спрос на нефть в Индии, "скорей всего, будет расти в каком-то предсказуемом будущем".