Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей
Такова оценка Федерального казначейства
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе-сентябре 2024 года исполнен с дефицитом 734,0 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.
Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с профицитом 169 млрд рублей.
По данным Казначейства, доходы бюджета за девять месяцев 2024 года составили 24 972,3 млрд рублей (по оценке Минфина - 26 289 млрд рублей), расходы - 25 706,3 млрд рублей (26 120 млрд рублей, согласно Минфину).
За восемь месяцев дефицит федерального бюджета составил 27,6 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сложился дефицит федерального бюджета в размере 706,4 млрд рублей.