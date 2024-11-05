Поиск

Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

Такова оценка Федерального казначейства

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе-сентябре 2024 года исполнен с дефицитом 734,0 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с профицитом 169 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за девять месяцев 2024 года составили 24 972,3 млрд рублей (по оценке Минфина - 26 289 млрд рублей), расходы - 25 706,3 млрд рублей (26 120 млрд рублей, согласно Минфину).

За восемь месяцев дефицит федерального бюджета составил 27,6 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сложился дефицит федерального бюджета в размере 706,4 млрд рублей.

Минфин Казначейство Федеральное казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Союзмолоко" прогнозирует рост производства молока в 2024 г. на 2%

"Союзмолоко" прогнозирует рост производства молока в 2024 г. на 2%

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 7 ноября на 35,5% до 4,2 млрд рублей в день

АЕБ не исключила снижения российского авторынка в обозримом будущем

Российский страховой бизнес PPF Group приобретет инвестгруппа Inweasta

Brent подорожала до $75,17 за баррель

Brent подорожала до $75,17 за баррель

Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта

ОПЕК+ продлевает до конца декабря добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с

"Татнефть" требует взыскать с "Туполева" 5,6 млрд руб.

"Татнефть" требует взыскать с "Туполева" 5,6 млрд руб.

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Кабмин выделил 350 млн руб. на компенсацию простоя белгородским предприятиям

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });