Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

Такова оценка Федерального казначейства

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе-сентябре 2024 года исполнен с дефицитом 734,0 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с профицитом 169 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за девять месяцев 2024 года составили 24 972,3 млрд рублей (по оценке Минфина - 26 289 млрд рублей), расходы - 25 706,3 млрд рублей (26 120 млрд рублей, согласно Минфину).

За восемь месяцев дефицит федерального бюджета составил 27,6 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сложился дефицит федерального бюджета в размере 706,4 млрд рублей.