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Путин рассчитывает, что сверхплановые доходы бюджета позволят сократить дефицит

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Поступление доходов федерального бюджета может превысить прогноз, что позволит сократить запланированный на предстоящую трехлетку дефицит, считает президент Владимир Путин. Он сказал об этом на встрече с лидером думской фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым.

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, принятый Госдумой во втором чтении, предполагает дефицит в 2025 году на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, в 2026 году - 2,181 трлн рублей, или 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП, или 2,761 трлн рублей. Ненефтегазовый дефицит ожидается в размере 12,11 трлн рублей, или 5,6% ВВП, 12,746 трлн рублей, или 5,5% ВВП, 12,528 трлн рублей, или 5% ВВП.

"Меня, конечно, беспокоит то, что он (проект бюджета - ИФ) с дефицитом", - сказал Нечаев, комментируя работу парламента над бюджетом на трехлетку.

"Но небольшой дефицит", - отметил Путин.

"Действительно, небольшой. Но все-таки мы привыкли, что много лет у нас бюджет профицитный, и хочется жить с запасом", - сказал депутат.

"Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше", - ответил президент.

Владимир Путин Новые люди Госдума Алексей Нечаев
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