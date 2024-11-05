FT сообщила о планах "ЛУКОЙЛа" продать НПЗ в Болгарии катарско-британскому консорциуму

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - НК "ЛУКОЙЛ" планирует продать НПЗ в Болгарии катарско-британскому консорциуму к концу года, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, НК выбрал консорциум, состоящий из Oryx Global, контролируемой катарским бизнесменом Ганимом Бин Саад Аль Саадом, и лондонского товарного торгового дома DL Hudson.

Oryx отказалась от комментариев. DL Hudson не ответила на запросы о комментариях.

Запрет на импорт российской нефти в ЕС затрудняет работу "ЛУКОЙЛ" в Болгарии.

"ЛУКОЙЛ" начал деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью более чем из 500 АЗС в стране.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако правительство решило отказаться от российского сырья с марта 2024 года, а с января 2024 запрещен экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Кроме того, недавно Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-ный налог на прибыль, который будет снижен до 15% только после продажи актива. Также на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие нероссийские сорта нефти.

"ЛУКОЙЛ" уже заявил, что начал работу по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий. "Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса", - заявляла НК.