"ЛУКОЙЛ" предупредил о последствиях досрочного отказа Болгарии от нефти из РФ

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Обсуждаемое в Народном Собрании Болгарии решение о досрочном отказе от импорта российской нефти ставит под угрозу стабильность работы предприятия "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" - крупнейшего НПЗ в Балканском регионе - и, следовательно, создает риски на топливном рынке страны, говорится в заявлении компании "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

Решение Европейской комиссии об исключении из эмбарго на российскую нефть для Болгарии до конца 2024 года учитывало объективные логистические ограничения портов страны по приему нефти из других государств, приняв во внимание, что резкий запрет поставок может нанести серьезный удар по энергетической безопасности и экономике Болгарии.

"Пользуясь отсрочкой на запрет импорта нефти из России, "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" предлагает в Болгарии самое дешевое топливо среди всех стран Евросоюза, отчисляя при этом крупные налоги в бюджет республики", - подчеркивают в компании.

В то же время, подчеркивает "ЛУКОЙЛ", предприятие разработало план поэтапного перехода на альтернативные источники сырья до окончания срока дерогации в 2024 году.

"Предложения были представлены в срок, определенный Минэнерго Болгарии, и согласованы со всеми правительствами, возглавлявшими страну в этот период. План гарантирует замену сырой нефти до истечения срока действия дерогации, предоставленный ЕК; гарантирует доступ к качественному топливу по приемлемой цене для болгарских граждан, предприятий и бюджетных организаций после замены нефти; обеспечивает гарантии занятости и доходов работников НПЗ, а также их защиту от техногенных инцидентов с экологическими и другими последствиями. План полностью соответствует действующему болгарскому и европейскому законодательству", - подчеркивается в заявлении.

"Мы встревожены действиями тех депутатов, которые саботируют его реализацию, пытаясь отменить решения Европейского союза. Обращаем внимание, что предложенный 30-дневный срок для смены источника сырья нереален для выполнения. В таких условиях мы не можем в полной мере гарантировать нормальную работу предприятия, что непрерывно обеспечивалось на протяжении почти 25 лет работы "ЛУКОЙЛа" в Болгарии. При таких обстоятельствах в проигрыше окажутся все потребители топлива", - заявляет НК.

"ЛУКОЙЛ" начал деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более 500 АЗС.