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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"ЛУКОЙЛ" пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" начал работу по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий, сообщает российская компания.

"Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса", - уточняет НК.

"Группа "ЛУКОЙЛ" активно инвестирует в развитие активов в Болгарии в течение более чем 20 лет. В частности, инвестиции в НПЗ в Бургасе превысили $3,4 млрд, что превратило предприятие в один из наиболее экологичных и высокотехнологичных заводов в Европе. Кроме того, создана современная сбытовая сеть, включающая 220 АЗС и 9 нефтебаз, а также бизнесы судовой и авиационной бункеровки. Осуществляя деятельность в Болгарии, группа традиционно придерживается высоких мировых стандартов корпоративной и социальной ответственности", - говорится в сообщении.

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"Пересмотр стратегии является следствием принятия государственными органами Болгарии дискриминационных законов, других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении завода, не имеющих отношение ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета страны", - поясняет "ЛУКОЙЛ".

"Искусственно раздуваемая политическая буря вокруг предприятия крупной международной коммерческой структуры, которая не находится под санкциями Евросоюза и США, и выполняет все обязательства перед государством и работниками, наносит ущерб бизнесу компании "ЛУКОЙЛ", инвестиционному климату Болгарии, неумолимо разрушает имидж республики в глазах всего мирового бизнеса, негативно влияет на доходы госбюджета", - считает российский производитель.

"ЛУКОЙЛ" будет информировать органы власти страны о дальнейших действиях компании в отношении активов в Болгарии.

"ЛУКОЙЛ" начал деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако правительство страны решило отказаться от российского сырья с марта следующего года. Кроме того, недавно Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-ный налог на прибыль, который будет сокращен до 15% только после продажи актива. Также на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие нероссийские сорта нефти.

ЛУКОЙЛ Болгария
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